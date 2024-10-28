鉅亨速報 - Factset 最新調查：飛利浦(PHG-US)EPS預估下修至1.68元，預估目標價為29.32元
鉅亨網新聞中心 2024-10-28 18:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對飛利浦(PHG-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.73元下修至1.68元，其中最高估值1.87元，最低估值1.39元，預估目標價為29.32元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.87(1.87)
|2.08
|2.37
|2.67
|最低值
|1.39(1.39)
|1.61
|1.75
|2.24
|平均值
|1.67(1.69)
|1.86
|2.08
|2.44
|中位數
|1.68(1.73)
|1.88
|2.05
|2.41
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|209.04億
|219.77億
|231.40億
|240.89億
|最低值
|199.97億
|208.56億
|217.07億
|230.05億
|平均值
|203.86億
|213.02億
|222.55億
|234.86億
|中位數
|204.33億
|213.10億
|222.33億
|234.24億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.31
|1.38
|4.02
|-1.77
|-0.53
|營業收入
|218.05億
|222.69億
|202.78億
|187.36億
|196.43億
詳細資訊請看美股內頁：
飛利浦(PHG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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