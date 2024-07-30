鉅亨速報 - Factset 最新調查：飛利浦PHG-US的目標價調升至27.85元，幅度約3.34%
鉅亨網新聞中心 2024-07-30 18:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對飛利浦(PHG-US)提出目標價估值：中位數由26.95元上修至27.85元，調升幅度3.34%。其中最高估值37.86元，最低估值24.88元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予飛利浦評價：積極樂觀4位、保持中立10位、保守悲觀1位。
飛利浦今(30日)收盤價為29.15元。近5日股價上漲3.34%，標普指數下跌1.81%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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