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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：飛利浦(PHG-US)EPS預估上修至1.73元，預估目標價為29.71元

鉅亨網新聞中心 2024-10-05 02:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對飛利浦(PHG-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.71元上修至1.73元，其中最高估值1.87元，最低估值1.39元，預估目標價為29.71元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.87(1.87)2.082.372.67
最低值1.39(1.31)1.611.842.24
平均值1.69(1.66)1.872.122.44
中位數1.73(1.71)1.892.082.41

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值211.27億222.11億232.89億240.89億
最低值200.39億208.56億217.07億230.05億
平均值205.55億214.87億224.78億235.65億
中位數205.07億214.43億223.72億235.82億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.311.384.02-1.77-0.53
營業收入218.05億222.69億202.78億187.36億196.43億

詳細資訊請看美股內頁：
飛利浦(PHG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPHG

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