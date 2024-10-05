鉅亨速報 - Factset 最新調查：飛利浦(PHG-US)EPS預估上修至1.73元，預估目標價為29.71元
鉅亨網新聞中心 2024-10-05 02:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對飛利浦(PHG-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.71元上修至1.73元，其中最高估值1.87元，最低估值1.39元，預估目標價為29.71元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.87(1.87)
|2.08
|2.37
|2.67
|最低值
|1.39(1.31)
|1.61
|1.84
|2.24
|平均值
|1.69(1.66)
|1.87
|2.12
|2.44
|中位數
|1.73(1.71)
|1.89
|2.08
|2.41
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|211.27億
|222.11億
|232.89億
|240.89億
|最低值
|200.39億
|208.56億
|217.07億
|230.05億
|平均值
|205.55億
|214.87億
|224.78億
|235.65億
|中位數
|205.07億
|214.43億
|223.72億
|235.82億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.31
|1.38
|4.02
|-1.77
|-0.53
|營業收入
|218.05億
|222.69億
|202.78億
|187.36億
|196.43億
詳細資訊請看美股內頁：
飛利浦(PHG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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