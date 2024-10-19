〈國泰CDC開箱〉大秀「數位出海」軟實力 瞄準越南、柬埔寨消金

鉅亨網記者陳于晴 台中 2024-10-19 10:51

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國泰金控領先業界，近年陸續在台中、高雄成立國泰資訊開發中心 (簡稱 CDC)，台中 CDC 定位為「數位出海」，支援海外各地金融科技創新發展業務，目前以銀行消金業務拓展為重，數位數據暨科技發展中心協理 Jeff 表示，在越南瞄準小額信貸商機，APP 已在今年第一季上線，在柬埔寨則搭上政策利多，成為首家推出數位開戶並成功串接 Bakong 系統的台資銀行。Jeff 說，目前兩地仍處試驗階段，無法估算何時能夠回收，但很多無法在台應用的服務，可作為未來法規開放後的準備。

若先不看辦事處，國泰世華銀行目前在海外共有 7 家分行、2 家子行，過往受限於傳統金融營運方式，很難在海外發展消金，多以企金為主，因為消金必須廣設據點、ATM、招募人才等，初期資金成本壓力很重，回收期也非常長，但國泰運用自身在台的豐富經驗，採行「數位出海」方式，前進海外發展消金，如同純網銀運營模式，因此，國泰跨出第一步就是布局越南、柬埔寨市場。

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為何選擇越南發展消金，Jeff 解釋，國泰世華在越南為分行，且投入資源相較其他國家也較多，同時看好未來越南市場發展，產壽險也都有子公司，期待較能發揮綜效。

至於柬埔寨， Jeff 說，確實在基礎建設、政策、治安等面向不是這麼完善，但當地目前是美元、柬幣雙幣運行，政府相當希望拿回柬幣的主導權，勢必要透過新科技的發展來達成目標，因此，我們發現這個契機，若能跟上政府政策發展，未來前景值得期待。

(國泰金控提供)

越南數位信貸服務 高風險伴隨高收益

台中 CDC 目前專案的場景應用，投入較多的仍是銀行，在越南方面，承襲 CUBE 品牌精神，打造簡潔易用的越南數位借貸 APP，於今年第一季正式上線，這是一個小額信貸的 APP，因為越南只有一個分行，不可能像在台灣一樣擁有百家分行的資源，因此，一開始就決定，從註冊、申請到撥款、還款，全部採行數位化流程，值得注意的是，所有的系統全都是在 GCP 的雲端架構上，這在台灣基本上是沒辦法達成的。

Jeff 說明，各國金融法規不盡相同，我們希望可以先在他國發展、試驗，吸取經驗後，待未來台灣法規開放後，國泰就不會是完全從零開始，屆時可以有計畫性的直接跟上時代的潮流。

Jeff 進一步指出，CUBE APP 上面有一項小額信貸產品服務「彈力貸」，核心概念就是隨借隨還，銀行會給予一個額度，等需要用錢時再動撥，用完了可隨時還款，越南一開始做小額信貸，也沿用此概念，但因系統關係，無法做到像台灣一樣有彈性，無法隨時還款，但一樣是彈性動撥，真的動撥才會收取利息。

然而，現在的越南，在東南亞仍是一個風險較高的國家，但風險高伴隨著收益高，當地年利率平均約 40%，同時壞帳率也很高，約 10%，因此，在徵審方面必須下很多功夫，包括綜合聯徵、詐欺分數、信評分審核等措施。此外，我們也強化在地鏈結，透過越南最大通訊軟體 Zalo 提供服務或是導入較佳的客群，這都是傳統金融無法做的，在數位世界卻可以。

Jeff 說，越南民眾對於借貸的觀念相當習以為常，屬於及時享樂型，舉例來說，許多人一拿到工資就會花費一半的金額去享用大餐，因此，越南人民很習慣去借錢，但以小額為主，國泰設定 4000 萬越盾的上限，約合新台幣 5-6 萬元，這個額度已能滿足小額信貸的需求。

柬埔寨數位通路 搶食電子支付市場

柬埔寨方面，柬埔寨政府相當積極推動跨境支付，希望跟上世界潮流，幾乎是第一個由中央政府級推動的國家，以達到擴大柬幣應用範圍的目的，且是建立在區塊鏈的架構上。