業界首發！國泰人壽發表保戶健康年報 揭三大健康指標

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-23 19:11

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國泰人壽今 (23) 日首度發表「2024 國泰人壽保戶健康年報」，為目前首家壽險公司發布保戶健康研究成果。國泰人壽以 800 萬名保戶資料為基礎，透過各種健康指標進行剖析，發現在現有良好的健保體系及醫療照護下，擁有保險保障者呈現良好的 3 大健康指標，包括平均壽命較國人延長 3 歲、可避免死因死亡率低於全國、罹癌後 5 年存活率高於全國。

國泰人壽表示，「保戶健康年報」為保險業界的首發，首度剖析 5 年保戶數據，並攜手呂宗學、喬治華、莊聲和等 3 位公衛與精算領域專家學者，針對各年度持有有效保單的被保人，透過歸納所有保單資訊與理賠紀錄，進行 4 大面向、13 項人口健康指標的研究，經由數據判讀，了解保戶健康樣貌，從中發現缺口提出有效解方。

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根據最新發布的「保戶健康年報」中發現，擁有保險保障者更能優化 3 大健康指標，第一是「更長的平均壽命」。以國壽保戶為例，平均壽命為 83.3 歲，較全國延長 3 歲。

第二是「更好的健康管理」，國壽保戶的可避免死因死亡率，每十萬人口僅為 112.9，低於全國的 167.4，突顯保險保障者積極透過預防措施或及時治療來管理健康，擁有更好的健康管理能力。

第三是「更佳的治療結果」，以國人最擔憂的癌症為例，國壽保戶罹癌後 5 年存活率，男性為 69%、女性 83%，優於全國的男性 48%、女性 65%，顯示在保險資源充分支持下，保戶能選擇接受更適合的治療方式，獲得更佳的治療結果。

國壽提出「三多心法」，籲國人提升健康。首先「多一點活動」，因有多項死因與不良生活型態相關，可藉由多走路、多爬樓梯等簡單日常活動，促進身體健康。

第二是「多一句關心」，年報顯示輕生浮現於特定性別保戶十大死因之一，現代人生活壓力高漲，尤其是三明治族群，建議多關心陪伴身邊親友是否遭遇重大變化，提供支持的力量，若保戶有困難亦能透過服務中心人員傾聽陪伴，尋求協助。