三大法人雖賣超 39億元 卻合力砸下51億元買超這檔個股

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-30 18:08

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台股大盤在 (30) 日盤中投資人明顯出現觀望態度，大盤雖然在盤中一度反攻 23000 點之上，終場仍以下跌 106.16 點或 0.46%，以 22820.43 點作收，市場成交值 3278.51 億元，三大法人合計賣超 39.48 億元。其中鴻準 (2354-TW) 獲三大法人同步買超 64662 張，共砸下 51.21 億元。

10 月 30 日集中市場三大法人，外資賣超 28.25 億元，投信買超 27.82 億元，自營商賣超 39.06 億三大法人合計賣超 39.48 億元。10 月 30 日 在期貨市場，外資交易口數淨額爲 1820 口，未平倉合約口數淨額爲 38755 口。

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10 月 30 日集中市場外資買超較多的個股爲，鴻準、新光金、鴻海、華航、華邦電、國泰金、皇昌、欣興、長榮航、陽明、晟銘電；集中市場外資買超較多的個股爲，聯電，群創、台新金、旺宏、中信金、彰銀、矽格、華新、緯創、中石化。

10 月 30 日集中市場投信買超較多的個股爲，鴻準、聯電、中信金、元大金、國產、華南金、緯創、欣興、鴻海、國泰金；今天投信賣超較多的個股爲，華新、東元、金像電、永豐金、玉山金、潤泰全、晟銘電、中砂、華通、三陽工業。

10 月 30 日集中市場自營商買超較多的個股爲，鴻準、台新金、永豐金、兆豐金、遠東新、元大金、光寶科、中信金、仁寶、華新；今天集中市場自營商買較多的個股爲，群創、旺宏、新唐、鴻海。