外資買超台股80億元 青睞航空雙雄 持續出脫聯電
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-28 18:34
川普提出「收台灣保護費」，以及美國大選、財報超級周在即，台股今 (28) 由紅翻黑，終場下跌 150.38 點，跌破 10 日線，以 23198.07 點作收，跌幅 0.64%，成交量 3291 億元。三大法人共買超 57.71 億元，其中外資買超 80.2 億元，投信賣超 2.8 億元。
觀察三大法人動向，外資連兩日買超，今日加碼 80.06 億元；投信則連兩日賣超，今日賣超 2.8 億元；自營商由買轉賣，共賣超 19.4 億元。
外資今日最青睞長榮航，共買超約 1.5 萬張，也買超新光金、華航約 1.1 萬張，並買超台玻約 7996 張，買超寶成 7528 張、映泰 7451 張、也買超聯鈞 6221 張、華邦電 5801 張、國泰金 5361 張、鴻海 4795 張。
聯電持續遭外資倒貨，共賣超約 2.5 萬張，賣超凱基金 9633 張，賣超玉山金約 5990 張，也賣超英業達 5833 張，台新金約 4992 張，並賣超一詮 4905 張、緯創 4632 張、群創 3810 張，萬海 3540 張。
投信今日則大舉買超國泰金約 5073 張，也買超廣達 2110 張、元大金 1257 張，並買超鴻海 977 張、零壹 796 張，買超兆豐金 674 張、凱基金 578 張、中信金 515 張、美隆電 464 張，統一 429 張。
永豐金最不受投信青睞，共賣超 2351 張，也賣超華新 1393、聯鈞 1203 張、華邦電 1001 張，並賣超世紀鋼 655 張、長虹 636 張、可成 572 張、智邦 567 張，京城銀 498 張、國巨 492 張。
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