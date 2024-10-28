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〈台幣〉外資避險情緒濃 收貶1.9分至32.09元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-28 17:45

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新台幣升貶互見，觀望情緒濃厚。(鉅亨網資料照)

新台幣今 (28) 日持續升貶互見態勢，終場收在 32.09 元，貶值 1.9 分，台北外匯經紀公司成交值持續壓在 10 億美元下，來到 9.75 億美元，國際資金正密切關注美國總統大選結果，甚至外資也布下達 4 萬口的台股期貨淨空單，避險情緒濃厚。

新台幣今日以 32.09 元、貶值 1.9 分開出後，最高來到 32.053 元，最低則見到 32.109 元，高低價差僅 5.6 分。


觀察主要亞幣，日元續挫近 0.6%，泰銖貶近 0.5%，人民幣貶 0.1%，新台幣和星元貶 0.05% 左右，美元指數則反彈 0.26%，港幣處平盤左右，韓元彈升達 0.25%。

法人分析，美國初領失業救濟人數意外下降，市場對利率路徑爭論不休，再加上美國總統大選接近，選情目前處膠著狀態，更是增添變數。

由於美國共和黨總統候選人川普近日接受訪問時再次提及，台灣若要美國保護，就應該支付保護費，保護費一說恐影響台北股匯市的資金進出腳步。

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