長期投資者一定要懂得總經數據!從外銷訂單看產業趨勢!

鉅亨研報 2024-10-30 15:44

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在全球化的今天，各國經濟互相依賴，而台灣作為一個重要的出口導向型經濟體，更是經常受到全球經濟變遷的影響。因此，了解外銷訂單的變化，對於判斷產業景氣及市場趨勢十分重要。

一、什麼是外銷訂單?

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外銷訂單是指我國外銷廠商收到的所有外國訂單。這一指標可以預示未來的出口表現。

外銷訂單的數據每月由台灣經濟部發布，涵蓋了不同產業的訂單情況，提供給投資者和政策制定者洞察市場動向的重要依據。

外銷訂單與實際出口數據的主要區別在於，外銷訂單是未來 3~6 個月內預期出口的數量，實際出口則是已經發生的銷售行為。因此，外銷訂單可以被視為一個前瞻性的經濟指標，能幫助業界分析未來的市場趨勢。

二、外銷訂單對投資的影響－觀察產業景氣

根據經濟部發布的資訊，我們可以看到台灣前幾大的外銷貨品都跟科技產業相關，9 月外銷訂單 537.9 億美元，MoM 7.1%，YoY 4.6%，其中資訊通信、電子產品是最大宗的外銷品，兩者就佔了整體外銷訂單總額的 67%。

報告裡除了提供主要貨品別的數據以外，也會針對商品細項的增減做說明

訂單成長:

今年 AI、雲端伺服器的需求熱，帶動半導體產業鏈的訂單暢旺，從 IC 製造、晶片通路訂單續增，近期半導體積極擴廠也帶動相關檢測設備、自動化設備訂單成長。(AI 概念股強)

訂單衰退:

消費性電子由於手機接單較去年同期減少，抵銷部分資訊通信產品訂單的增幅。(手機供應鏈 代工差) 顯示器使用到的背光模組接單減少，抵銷部分光學器材增幅。(面板差) 工具機需求減少，抵銷部分機械產品增幅。

所以藉由最新外銷訂單數據可以發現，資訊通信、電子產品不論在年增還是月增都呈現正成長，不過即便如此，也不是所有貨品細項需求都很暢旺，目前看來，整體的成長都歸功於 AI 帶動供應鏈需求成長，而消費性電子的訂單就相對較弱。

從電子產品與資通信產品的外銷訂單數據也可以發現它們具有明顯的產業週期特性，通常 7、8、9 月會是外銷訂單增長期，10、11、12 月通常會從高峰回落，因此從第三季的外銷訂單數據，可以觀察到產業的旺季夠不夠旺。

今年 Q3 與去年相比，電子產品年增 10.9%、資通信產品年增 8.4%，可說是在庫存去化後有很好的回溫，不過外銷訂單金額仍不及 2021 年底的高峰。