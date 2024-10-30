嘉惠電力導入5G/AI識別技術 打造無人機全自動電塔巡檢系統

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-30 17:38

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嘉惠電力總容量達 121 萬瓩，每年發電量 56.7 億度，藉由雙迴路 161KV 輸配電線，將電力輸送至變電所，供應 118 萬戶家庭用電，輸電線路的定期檢點和維護極為重要，但傳統的人工檢查方式，不但耗時耗力且危險性極高。

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因此，嘉惠電力也和同為遠東集團的遠傳電信合作，率先打造結合 AI 技術和 5G 專網的無人機全自動電塔巡檢系統，測繪巡檢無人機搭載雙光熱感應鏡頭相機，根據事先透過 3D 模型系統規劃的路線，展開拍攝、識別、以及通報任務。

巡檢過程所獲取的影像資料會經由 5G 專網，同步傳輸到監控中心，供專業工程人員分析判讀，迅速辨別潛在問題，無論是礙子損壞、終端夾板異常發熱、或是鐵塔構件老化鏽蝕，皆可精準識別、即時維修。

此外，無人機巡檢時無須斷電，確保日常電力供應不受影響，所有影像和數據將累積成維修履歷資料庫，實現全面的電子化管理，提高營運效率。

嘉惠電力總經理陳廣泰表示，現代化的電力管理除了要具備先進技術，更要有前瞻性思維，實施 AI 無人機自動巡檢方案，強化電力巡檢效率，大幅降低工安風險，更是在科技創新、智慧電力管理上的一大突破。