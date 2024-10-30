〈聯發科法說〉Q3毛利率48.8%超預期 純益創同期第三高
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-30 14:55
IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (30) 日召開法說會，並公布第三季財報，受惠產品組合優化，毛利率達 48.8%，超出原先財測高標 48.5%，不過因營業費用較高，獲利較上季略減，稅後純益 253.46 億元，季減 1.4%，年增 37.2%，仍改寫同期第三高，每股稅後純益 15.94 元，累計前三季達 51.98 元。
聯發科第三季營收 1318.13 億元，季增 3.6%，年增 19.7%，毛利率 48.8%，持平上季，年增 1.4 個百分點，營益率 18.1%，季減 1.5 個百分點，年增 1.8 個百分點，稅後純益 253.46 億元，季減 1.4%，年增 37.2%，淨利率 19.4%，季減 1 個百分點，年增 2.5 個百分點，每股稅後純益 15.94 元。
聯發科前三季營收 3925.43 億元，年增 29.18%，毛利率 50.03%，年增 2.9 個百分點，營益率 20.63%，年增 5.14 個百分點，稅後純益 825.97 億元，年增 60.96%，淨利率 21.04%，年增 4.15 個百分點，每股稅後純益 51.98 元。
聯發科第三季存貨金額略為上升，達 556.35 億元，季增 3.84%，年增 4.2%，本季存貨週轉天數 74 日，高於前季的 72 日與去年同期的 90 日。
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