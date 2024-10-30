〈聯發科法說〉Q3毛利率48.8%超預期 純益創同期第三高

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (30) 日召開法說會，並公布第三季財報，受惠產品組合優化，毛利率達 48.8%，超出原先財測高標 48.5%，不過因營業費用較高，獲利較上季略減，稅後純益 253.46 億元，季減 1.4%，年增 37.2%，仍改寫同期第三高，每股稅後純益 15.94 元，累計前三季達 51.98 元。