陸銀行團力挺！日盛租賃聯貸案超額認購119% 籌資人民幣9.5億元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-30 18:14

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日盛台駿 (6958-TW) 大陸子公司「日盛租賃」委由瑞穗銀行統籌主辦三年期人民幣 8 億元聯貸案，順利完成募集，今 (30) 日舉行簽約儀式，將以總額 9.5 億元人民幣結案，超額募集 119%，顯示日盛租賃營運前景深受看好。聯合授信資金將用於購買租賃資產拓展業務、充實中長期營運資金所需。

日盛台駿指出，日盛租賃聯貸案原預計籌募金額為人民幣 8 億元，大陸當地及外資銀行踴躍參貸，除今日簽約募集 8 億元外，後續仍有兩家銀行加入，總計募集金額達人民幣 9.5 億元，超額認購率為 119%。

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參與本聯貸案的銀行共有 9 家，包括：瑞穗銀行、中國銀行、交通銀行、招商銀行、農業銀行、蘇州銀行、國民銀行、浦發銀行及開泰銀行等，日盛台駿表示，顯示日盛租賃在大陸當地深受銀行團支持，經營績效和展望均獲高度肯定。

日盛國際融資租賃有限公司成立於 2013 年 9 月，總部設立於蘇州工業園區，是日盛台駿國際租賃集團在大陸獨資設立的融資租賃公司，以沿海經濟發達、租賃發展完備之城市為事業佈建主軸，陸續設立上海分公司、東莞分公司、南京分公司、廈門分公司，為華東、華南地區提供更完整的服務。