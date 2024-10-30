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陸銀行團力挺！日盛租賃聯貸案超額認購119% 籌資人民幣9.5億元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-30 18:14

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日盛國際融資租賃有限公司董事長朱志威與主辦行瑞穗銀行蘇州分行行長石原義久代表雙方完成簽約。(圖:日盛台駿提供)

日盛台駿 (6958-TW) 大陸子公司「日盛租賃」委由瑞穗銀行統籌主辦三年期人民幣 8 億元聯貸案，順利完成募集，今 (30) 日舉行簽約儀式，將以總額 9.5 億元人民幣結案，超額募集 119%，顯示日盛租賃營運前景深受看好。聯合授信資金將用於購買租賃資產拓展業務、充實中長期營運資金所需。

日盛台駿指出，日盛租賃聯貸案原預計籌募金額為人民幣 8 億元，大陸當地及外資銀行踴躍參貸，除今日簽約募集 8 億元外，後續仍有兩家銀行加入，總計募集金額達人民幣 9.5 億元，超額認購率為 119%。


參與本聯貸案的銀行共有 9 家，包括：瑞穗銀行、中國銀行、交通銀行、招商銀行、農業銀行、蘇州銀行、國民銀行、浦發銀行及開泰銀行等，日盛台駿表示，顯示日盛租賃在大陸當地深受銀行團支持，經營績效和展望均獲高度肯定。

日盛國際融資租賃有限公司成立於 2013 年 9 月，總部設立於蘇州工業園區，是日盛台駿國際租賃集團在大陸獨資設立的融資租賃公司，以沿海經濟發達、租賃發展完備之城市為事業佈建主軸，陸續設立上海分公司、東莞分公司、南京分公司、廈門分公司，為華東、華南地區提供更完整的服務。

母公司日盛台駿 (6958-TW) 在台灣地區已營運 40 多年，2024 年 8 月 20 日於證交所掛牌上市，長期服務中小企業，致力滿足客戶一站式產品需求，提供車輛分期、企業融資、長期租車、綠能投融資等服務，目前事業版圖涵蓋兩岸與泰國，並持續擴大企業金融與綠能投融資業務。

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