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〈日股盤後〉半導體股強漲 日經連三升收復3萬9大關

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-10-30 14:40

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〈日股盤後〉半導體股強漲 日經連三升收復3萬9大關。(圖:shutterstock)

半導體族群領漲，日經 225 指數 (NKY) 周三 (30 日) 站回 3 萬 9 大關之上，終場上漲 394.33 點或 1.01%，報 39,277.39 點。

東證指數 TOPIX(TPX) 終場上漲 21.70 點或 0.81%，報 2,703.72 點，連續第 3 個交易日走揚。


個股方面，迪思科飆漲 11.21%，雷泰光電大漲 4.38%，愛德萬測試上漲 3.43%，軟銀上漲 2.92%。

日元維持走軟態勢，截至下午 2 點左右，日元兌美元匯率報 153.26。

日本執政聯盟在眾院大選中挫敗，市場開始擔心執政黨的力量減弱，需要採取經濟對策，日本的財政將進一步惡化，日元匯率可能再次貶值至 1 美元兌 160 日元

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