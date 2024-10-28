日元現鈔賣出驚見0.2121元甜甜價 1個半月差了20碗拉麵

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-28 17:32

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日本政壇局勢逆轉，首相恐面臨換人，引爆匯市震盪，日元兌美元匯率應聲驟貶，兌換新台幣同步走軟，根據臺銀牌告匯率顯示，今 (28) 日盤中現鈔賣出一度出現 0.2121 元，創 3 個半月來新低，若與 1 個半月的匯率相比，兌換新台幣 5 萬元的旅費，相當於可免費多吃 20 碗拉麵。

若與今年 9 月 16 日波段高點 0.2317 元來比較，兌換新台幣 5 萬元的旅費，約可換得 21 萬 5796 日元，以今天盤中最低價 0.2121 元來換匯的話，約可換得 23 萬 5737 日元。

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僅約一個半月的時間，民眾換匯就差了 19941 日元，約合新台幣 4200 元，以日本當地拉麵一碗定價約不超過 1000 日元來看，相當於可多吃 20 碗拉麵。

日本執政黨在此次眾院大選無法單獨過半，首相兼自民黨總裁石破茂表明，不排除與在野黨合作，也不會請辭。市場分析師認為，隨著政局動盪，日本央行也將減緩未來升息的腳步，日股應聲上漲，日元匯率恐進一步下探 155 大關。

日本央行 10 月 31 日將公布最新利率決策，市場普遍預估按兵不動，總裁植田和男日前稱日銀還有時間考慮下一步政策舉措，表明即使日元跌至 3 個月低點也不會升息。不過，分析師認為，日銀可能減少釋出鴿派訊號，以避免投機者過度壓低日元匯率。

此外，美國總統大選進入最後白熱化階段，將於 11 月 5 日登場，全球投資人屏息以待，使得亞洲匯市近期走勢分歧。