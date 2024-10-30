歐盟正式對電動車加徵反補貼稅5年 北京反擊：不認同、不接受

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-10-30 10:16

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歐盟公布對華電動車反補貼調查終裁結果，將自周四（31 日）起對中國製造進口的電動車加徵 35.3% 的關稅，中國商務部新聞發言人周三反擊稱，中方不認同，也不接受。

中國商務部新聞發言人周三說，中方多次指出，歐盟的對華電動車反補貼調查有諸多不合理、不合規之處，是以「公平競爭」為名，行「不公平競爭」之實，是保護主義做法。

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中國商務部新聞發言人表示，中方對裁決結果不認同、不接受，已就此在世貿組織（WTO）爭端解決機制下提出訴訟。中方會繼續採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

中國商務部新聞發言人說，中方也注意到，歐方表示會繼續與中方就價格承諾進行磋商。中方始終主張透過對話磋商解決貿易爭端，也一直在為此做出最大努力。

中國商務部新聞發言人指出，目前雙方技術團隊正在進行新一階段磋商，希望歐方以建設性態度與中方共同推進，按照「務實、平衡」的原則，相互照顧核心關切，儘快達成雙方都可以接受的解決方案，避免貿易摩擦升級。

鑒於中國國家補貼衝擊歐洲汽車製造商的利益，歐盟周二宣布，對中國進口電動車正式開徵最高 35.3% 的反補貼稅至少 5 年，這項附加費是在已實施的 10% 關稅的基礎上加收，合計一般關稅後，最終將達 45.3%。

歐盟執委會執行副主席 Valdis Dombrovskis 在聲明中指出：「經過嚴格調查後，我方採取了這些比例適當和有針對性的措施，以維護公平市場實踐和歐洲的工業基礎。」