澤倫斯基談北韓出兵援俄：烏克蘭戰爭正在國際化

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-10-30 09:00

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南韓總統尹錫悅周二（29 日）同烏克蘭總統澤倫斯基通話，雙方就北韓派兵參戰援俄動向交換意見，並商定共同因應俄羅斯與北韓的軍事合作。

據《路透社》報導，澤倫斯基周二在與尹錫悅會談後表示，北韓的舉動讓這場戰爭進入了一個新階段。他在社交平台 X 上說：「這場戰爭正在國際化，超出了兩個國家的範圍。」

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澤倫斯基說：「我們同意加強情報和專業知識交流，加強各級，特別是最高層的接觸，以制定行動戰略和對策，因應局勢升級。」

據《韓聯社》報導，尹錫悅在通話中表示，不會對威脅國家安全的俄羅斯與北韓軍事勾結坐視不理，今後將密切關注戰況，逐步採取切實有效的因應措施。

他指出，俄羅斯可能向北韓轉移敏感軍事技術，令人擔憂。不僅如此，自韓戰以來未經歷過現代化戰爭的北韓，若讓上百萬官兵在烏克蘭戰爭中取得作戰經驗，將給南韓國安帶來嚴重威脅。

尹錫悅說，北韓不僅向俄羅斯提供軍事武器援助，還向派出特種部隊，類似行徑空前危險。他提議兩國就此保持緊密溝通，協調對策。