search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：日月光投控(3711-TW)EPS預估下修至7.93元，預估目標價為180元

鉅亨網新聞中心 2024-10-29 20:10


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對日月光投控(3711-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.98元下修至7.93元，其中最高估值9.07元，最低估值6.91元，預估目標價為180元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值9.07(9.07)14.3417.23
最低值6.91(6.91)9.5512.88
平均值7.89(7.91)11.9515.01
中位數7.93(7.98)11.7914.79

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值624,245,000782,009,000931,899,000
最低值589,203,000646,484,770725,499,270
平均值606,274,220696,568,240774,037,450
中位數605,041,080691,750,000751,002,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS7.3914.5314.846.47
營業收入
(單位：新台幣千元)		581,914,471670,872,643569,997,133476,978,710

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3711/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
日月光投控158.5-1.55%
美元/台幣32.1010.03%

鉅亨贏指標

了解更多

#營收獲利增加

偏弱
日月光

59.26%

勝率

延伸閱讀


Empty