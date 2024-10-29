鉅亨速報 - Factset 最新調查：日月光投控(3711-TW)EPS預估下修至7.93元，預估目標價為180元
鉅亨網新聞中心 2024-10-29 20:10
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對日月光投控(3711-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.98元下修至7.93元，其中最高估值9.07元，最低估值6.91元，預估目標價為180元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|9.07(9.07)
|14.34
|17.23
|最低值
|6.91(6.91)
|9.55
|12.88
|平均值
|7.89(7.91)
|11.95
|15.01
|中位數
|7.93(7.98)
|11.79
|14.79
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|624,245,000
|782,009,000
|931,899,000
|最低值
|589,203,000
|646,484,770
|725,499,270
|平均值
|606,274,220
|696,568,240
|774,037,450
|中位數
|605,041,080
|691,750,000
|751,002,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|7.39
|14.53
|14.84
|6.47
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|581,914,471
|670,872,643
|569,997,133
|476,978,710
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3711/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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