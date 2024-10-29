鉅亨速報 - Factset 最新調查：文曄(3036-TW)EPS預估下修至7.87元，預估目標價為130元
鉅亨網新聞中心 2024-10-29 14:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對文曄(3036-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.94元下修至7.87元，其中最高估值8.34元，最低估值7.77元，預估目標價為130元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|8.34(8.34)
|13.19
|17.57
|最低值
|7.77(7.78)
|11.37
|16.62
|平均值
|7.95(7.97)
|12.17
|17.09
|中位數
|7.87(7.94)
|12.17
|17.09
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|972,117,000
|1,217,464,000
|1,259,625,350
|最低值
|942,820,000
|1,062,002,000
|1,223,824,000
|平均值
|957,554,930
|1,126,129,560
|1,241,724,670
|中位數
|957,273,000
|1,124,842,510
|1,241,724,670
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|4.24
|8.61
|9.96
|5.22
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|594,518,813
|571,197,118
|447,896,117
|353,152,195
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3036/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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