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鉅亨速報 - Factset 最新調查：文曄(3036-TW)EPS預估下修至7.87元，預估目標價為130元

鉅亨網新聞中心 2024-10-29 14:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對文曄(3036-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.94元下修至7.87元，其中最高估值8.34元，最低估值7.77元，預估目標價為130元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值8.34(8.34)13.1917.57
最低值7.77(7.78)11.3716.62
平均值7.95(7.97)12.1717.09
中位數7.87(7.94)12.1717.09

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值972,117,0001,217,464,0001,259,625,350
最低值942,820,0001,062,002,0001,223,824,000
平均值957,554,9301,126,129,5601,241,724,670
中位數957,273,0001,124,842,5101,241,724,670

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS4.248.619.965.22
營業收入
(單位：新台幣千元)		594,518,813571,197,118447,896,117353,152,195

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3036/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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