鉅亨速報 - Factset 最新調查：晶碩(6491-TW)EPS預估下修至25.49元，預估目標價為482元
鉅亨網新聞中心 2024-10-29 22:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對晶碩(6491-TW)做出2024年EPS預估：中位數由26.44元下修至25.49元，其中最高估值28元，最低估值24.36元，預估目標價為482元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|28(28)
|31.52
|32.12
|最低值
|24.36(24.36)
|26.39
|29.54
|平均值
|25.97(26.18)
|28.98
|30.83
|中位數
|25.49(26.44)
|28.62
|30.83
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|7,450,000
|8,520,000
|8,442,050
|最低值
|6,760,000
|7,460,000
|8,362,000
|平均值
|7,054,290
|7,880,770
|8,402,020
|中位數
|6,945,860
|7,697,300
|8,402,020
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|22.83
|22.03
|17.84
|10.22
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|6,789,861
|6,321,198
|5,595,043
|3,978,413
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6491/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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