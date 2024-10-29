〈智原法說〉兩大先進業務發酵 明年營收估大增4成

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-29 19:50

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ASIC 暨矽智財 (IP) 廠商智原 (3035-TW) 今 (29) 日召開法說會，總經理王國雍指出，第四季營收大致與上季持平，且明年在先進製程、先進封裝業務發酵下，三大產品線都將同步成長，看好明年業績可望增長近 4 成。

智原第三季營收 28.8 億元，季增 9%，年減 3%，毛利率 46.4%，季減 0.8 個百分點，年增 3.1 個百分點，稅後淨利 2.6 億元，持平上季，季減 26.6%，每股稅後純益 1.01 元。

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智原指出，第三季三大產品線皆呈現季增趨勢，IP 及委託設計服務 (NRE) 營收雙雙創下單季新高，量產營收重返向上軌道，毛利率則受產品組合影響，較上季微幅下滑，營業費用較上季微幅增加，營益率則較前季上升、達 10.7%。

智原指出，今年是轉型年，不僅在製程上延伸至 2 奈米，更於先進封裝領域首創垂直分工的商務模式，透過整合不同供應商或半導體廠的小晶片來簡化整體先進封裝流程，建立先進封裝協作平台，為客戶統籌設計、封裝和生產等核心服務，獨家商務模式已獲得客戶肯定，相關專案也於近期成功進入量產，為公司在先進業務立下新里程碑。

展望第四季，先進封裝專案進入量產階段開始貢獻營收，整體量產營收可望延續上季成長動能，同時公司核心業務隨著轉型逐漸擴大，範疇從原先的成熟製程及 IP 兩個項目逐步拓展至六個項目，新增的四個項目包含先進製程、2.5D 封裝、3D 封裝及晶片實體設計服務 (Design Implementation Service)。