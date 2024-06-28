〈德微股東會〉Q2營收年增逾4成 全年營運逐季揚再戰高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-28 13:06

德微 (3675-TW) 今 (28) 日召開股東會，董事長張恩傑表示，今年隨著喜可士加入、正式併購基隆廠，加上過去耕耘產品發酵，全年營收將逐季向上，毛利率也會挑戰目標，法人看好，德微第二季營收預估增加超過 4 成，全年也會締造新猷，毛利率則挑戰 4 成。

法人預估，德微今年第二季營收年增 42-48%，毛利率也會達 37-40%，每股純益 2.2-2.5 元。

張恩傑說，去年受大環境影響，導致營收衰退，不過毛利率仍較前年成長、達 37.54%，主要受惠公司產品布局在高階消費性產品，且車用營收占比從 10% 一舉提升至 18%，帶動毛利率成長，也看好今年毛利率會靠攏目標 40%。

張恩傑也看好，德微 6 月正式將基隆廠併入公司，隨著閘流體陸續導入各大終端應用，除了將帶來可觀的營收貢獻，公司也將包辦上游設計與後段封裝技術，是轉型 IDM 的契機。

德微目前也已開發大電流的 MOSFET，並切入 AI 伺服器領域，其採用平面 8080 封裝，可完全取代歐美 IDM 同業。