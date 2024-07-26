德微Q2毛利率飆39% 純益1.33億元創新高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-26 17:51

IDM 廠德微 (3675-TW) 今 (26) 日公告第二季財報，公司指出，受惠併購基隆廠效益顯現，6 月毛利率突破歷史新高達 40.5%，整體第二季也衝上 39.46%，稅後純益 1.33 億元，呈現年月雙增，締造新猷，每股稅後純益 2.48 元。

德微第二季營收 6.47 億元，季增 18.75%，年增 46.83%，毛利率 39.46%，季增 4.3 個百分點，年增 2.04 個百分點，營益率 18.14%，季增 3.34 個百分點，稅後純益 1.33 億元，季增 27.79%，年增 32.42%，每股稅後純益 2.48 元。

董事長張恩傑指出，第二季營收成長主要受惠公司近兩年積極進行資源整併與併購，尤其在今年 6 月 3 日正式交割完成併購達爾集團基隆廠後，更增添營運動能，推升公司 6 月營收及毛利率分別創下公司歷史新高，展望後市，看好今年將是公司再創歷史新高、邁入新階段之起步，今年力拚逐季成長，毛利率可望再創佳績。

德微表示，董事會也於本日通過會計師簽證之第二季合併財報，依簽證會計師說明「德微科技於 2024 年 6 月向關聯企業盧森堡商達爾國際股份有限公司基隆分公司購買晶圓業務，前述交易係屬共同控制下之組織重組，於編制 2024 年第 2 季合併財務報表時，應視為自始即合併，上述係遵循法令進行」。