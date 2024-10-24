鼓勵金融業創新試辦 金管會鬆綁揭四大重點

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-24 20:48

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金管會近期將發布「金融業申請業務試辦作業要點」，共有 4 大重點，包含大幅放寬金融業者可進行業務試辦的範圍、增加可申請的金融業業別、建立普惠金融相關案件的優先審查機制，以及鼓勵金融業與國內外金融科技業者共同合作試辦，以提升金融市場整體發展效益。

至於已經有哪些案例？金管會轄下銀行局方面，玉山銀行先前申請試辦「財務評估模型」取代現行辦理無擔保授信業務的月收入評估方式，今年 9/2 開始試辦，截至 10/23 止，評估案件達 106 件、核准金額達 2092 萬元。

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證期局方面，目前國泰證券已經試辦完，OSU 境外自然人，不用臨櫃來辦理開戶，只要上傳相關身分證明及洗防文件等，即可網路申辦，目前正在修正相關法規。

保險局方面，共有 73 件業務試辦，45 件結束，43 件同意開辦，其中 2 件非常創新，第一是安達產險與華航合作，推廣旅遊相關保險，消費者可直接在網頁內嵌決定是否投保旅平險，同意後會帶入華航會員資料，並可直接替配偶、家人購買保險，不過，公司決定延後到明年 3 月底開始試辦。

第二案為新光人壽，試辦投保旅平險集體彙繳，被保險人以往要在同一時點親簽，有困難點，但現在業務員透過行動投保推薦要保人後，其他同團的人就自行上網頁提供被保險人身分證等作投保確認，打破所有人要同一時點投保確認的限制，預計 11 月試辦。

金管會說明「金融業申請業務試辦作業要點」，首先，將業務試辦範圍擴大至金管會行政規則、函釋、金融業同業公會自律規範或周邊單位規章等規範尚未開放的業務項目，金融業均可提出申請。試辦業務經該會核准者，於試辦期間及試辦範圍內，不受該會核准函中所列行政規則、函釋、金融業同業公會自律規範或周邊單位規章等規範的限制。

二，可申請試辦的金融業業別增加，包含銀行、信用合作社、票券金融公司、信用卡公司、信託業、電子支付機構、證券商、證券投資信託事業、證券金融事業、證券投資顧問事業、期貨商、槓桿交易商、期貨信託事業、期貨經理事業、期貨顧問事業、保險公司、保險合作社、保險代理人及保險經紀人等，若有意提出創新金融商品或服務，均可向金管會申請業務試辦。

三，金融業可與其他非金融業的相關業者，例如金融科技業者或資訊業者，合作辦理業務試辦，並由金融業向金管會提出申請，以鼓勵業者透過跨業合作，發展金融科技的創新應用場景。

四，為鼓勵金融業推出符合社會不同族群需求的多元金融商品及服務，若試辦業務有助於普惠金融的推動與落實，金管會將優先受理及審查。