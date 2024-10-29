美限制投資陸港半導體！港府痛批：破壞雙邊貿易投資 影響全球供應鏈穩定

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-10-29 16:20

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美國周一 (28 日) 宣布限制美國企業和美國民眾在半導體、AI 和量子領域向中國投資的新規定，香港今 (29) 日對於美國最新限制納入香港表示強烈反對。美國針對中國這項最新的半導體和 AI 等領域投資禁令將在明年 1 月起生效。

針對美國限制資金在中國包括香港特區投資半導體和微電子、量子資訊技術及 AI 領域，香港特區政府發言人強烈反對美國因政治利益而以各種藉口，刻意針對中國及香港特區，破壞正常的投資貿易活動，破壞自由市場和經濟秩序。美國將自食其果，尤其從與香港的雙邊貿易多年來所賺取的貿易順差將受影響。

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香港特區政府發言人指出，美國去年是香港第三大貿易夥伴，雙邊商品貿易總額為 4722 億港元 (603 億美元)，同時香港是美國第 27 大貿易夥伴。截至 2022 年底，美國占香港外來直接投資 (FDI) 部位約 3514 億港元 (450 億美元)，排名第六位，香港向美國直接投資約 1642 億港元 (210 億美元)，排名第八位。美國對香港貿易順差過去 10 年達 2715 億美元，是美國在全球貿易夥伴中最高。這些數字說明香港和美國之間有著緊密的經濟互動，美國企業在香港有龐大的商業利益。

香港特區政府發言人強調，美國最新的投資禁令再次凸顯美國政客為求自身政治利益，破壞正常投資貿易、自由市場和經濟秩序。有關所謂限制不單破壞港美正常商務工作，亦影響全球供應鏈穩定、損害美國企業利益和商業利益，影響雙邊經濟活動，是損害他人亦損害美國企業的政治操作。

美國此前已嚴格限制向中國出口尖端半導體等，對外投資則在此次成為新的限制對象，主要針對半導體、量子和人工智慧等 3 項技術中可能成為安全保障威脅的項目。

在對象領域，收購相關中國企業股份和成立合資企業將受到限制，美國公司向中國尖端半導體企業出資以及在中國購買土地建設量子技術研究設施等情況也涵蓋在投資限制範圍之內。不過，美國民眾買入中國企業股票以實現資產增值的情況屬於例外。

即便沒有具體隱憂，美國企業和美國民眾投資不使用尖端技術、廣泛用於一般用途的傳統半導體中國企業時，也必須向美國財政部通報。

美國對中投資新禁令還規定，即便是向測試 AI 性能和脆弱性的中國企業進行投資，也可能根據 AI 能力和用途而遭到禁止，或被要求向財政部通報。