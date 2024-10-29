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鉅亨速報 - Factset 最新調查：晶碩(6491-TW)EPS預估下修至26.44元，預估目標價為487元

鉅亨網新聞中心 2024-10-29 18:11


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對晶碩(6491-TW)做出2024年EPS預估：中位數由26.77元下修至26.44元，其中最高估值28元，最低估值24.36元，預估目標價為487元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值28(28)31.5234.5
最低值24.36(24.36)26.3929.54
平均值26.18(26.45)29.2332.02
中位數26.44(26.77)29.5632.02

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值7,450,0008,520,0008,694,000
最低值6,760,0007,460,0008,442,050
平均值7,099,2907,930,2708,568,020
中位數7,042,0007,787,0008,568,020

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS22.8322.0317.8410.22
營業收入
(單位：新台幣千元)		6,789,8616,321,1985,595,0433,978,413

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6491/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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