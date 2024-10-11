search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 電子通路類股表現強勁，漲幅2.36%，總成交額27.64億

鉅亨網新聞中心 2024-10-11 11:04


台股今日電子通路業類股表現強勁，11日11:04相關指數上漲2.36%，總成交額27.64億元，大盤占比1.28%。

該產業上漲家數11、下跌家數6、平盤家數3。領漲個股文曄(3036-TW)11日11:04股價上漲8元，報114.0元，漲幅7.55%。

電子通路近5日上漲1.11%，集中市場加權指數上漲1.2%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 電子通路 集中市場加權指數
近一週 +1.11% +1.2%
近一月 +1.62% +7.57%
近三月 -9.38% -5.62%
近六月 -9.18% +9.13%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22936.711.23%
文曄114.58.02%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿6.95
加權指數法興(售) 槓桿7.06

鉅亨贏指標

了解更多

#長紅K線突破盤整

中弱短強
文曄

86.36%

勝率

延伸閱讀


Empty