盤中速報 - 電子通路類股表現強勁，漲幅2.36%，總成交額27.64億
鉅亨網新聞中心 2024-10-11 11:04
台股今日電子通路業類股表現強勁，11日11:04相關指數上漲2.36%，總成交額27.64億元，大盤占比1.28%。
該產業上漲家數11、下跌家數6、平盤家數3。領漲個股文曄(3036-TW)11日11:04股價上漲8元，報114.0元，漲幅7.55%。
電子通路近5日上漲1.11%，集中市場加權指數上漲1.2%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|電子通路
|集中市場加權指數
|近一週
|+1.11%
|+1.2%
|近一月
|+1.62%
|+7.57%
|近三月
|-9.38%
|-5.62%
|近六月
|-9.18%
|+9.13%
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