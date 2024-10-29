鉅亨速報 - Factset 最新調查：智原(3035-TW)EPS預估下修至5.54元，預估目標價為345元
鉅亨網新聞中心 2024-10-29 08:10
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對智原(3035-TW)做出2024年EPS預估：中位數由5.6元下修至5.54元，其中最高估值6.7元，最低估值4.72元，預估目標價為345元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.7(6.7)
|14
|18.82
|29.2
|最低值
|4.72(4.87)
|7.41
|13.03
|29.2
|平均值
|5.53(5.62)
|10.35
|15.99
|29.2
|中位數
|5.54(5.6)
|10.34
|16.12
|29.2
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|12,300,000
|22,178,000
|29,126,000
|46,758,000
|最低值
|11,350,000
|14,336,000
|18,989,000
|46,758,000
|平均值
|11,671,610
|16,200,720
|22,716,670
|46,758,000
|中位數
|11,598,000
|15,748,380
|20,035,000
|46,758,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|6.39
|9.88
|4.65
|1.08
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|11,965,574
|13,065,155
|8,085,201
|5,495,307
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3035/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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