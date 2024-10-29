外資被川普嚇到賣超291億元 高股息ETF、金控股成了提款機

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-29 17:57

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美國大選進入倒數，共和黨候選人川普再度提出台灣應繳保護費，市場擔憂川普效應再起，拖累台股今 (29) 日表現，終場跌 271.48 點，以 22926.59 點作收，成交量 3417.88 億元。三大法人今天合計賣超 401.61 億元，其中外資賣超 291.7 億元，瞄準多檔高股息 ETF 以及金融股進行提款。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資及自營商同步賣超，外資賣超 291.7 億元，自營商賣超 161.94 億元，投信則獨站買方，買超 52.02 億元，三大法人合計賣超 401.61 億元。

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外資今天賣超對象，主要鎖定多檔高股息 ETF，00919 群益台灣精選高息遭重點砍出，賣超 4.9 萬張，00929 復華台灣科技優息也遭減碼 4.8 萬張，外資也賣超 00940 元大台灣價值高息 3.1 萬張，00882 中信中國高股息 1.5 萬張，00878 國泰永續高股息 1.3 萬張。

另外，外資今天賣超聯電 4.7 萬張最多，而金控股也為外資今天主要賣超對象，賣超新光金 1.9 萬張，凱基金 1.2 萬張，玉山金 9233 張，華南金 9175 張，中信金 8697 張，合庫金 8511 張，國泰金 8217 張，台新金 8003 張。

外資今天買超方面，買超 ETF 元大台灣 50 反 1 9997 張，中信中國 50 正 2 7104 張，元大滬深 300 正 2 7069 張，富邦恒生國企正 2 6840 張。此外，也同步買超華航 9021 張，台玻 4310 張，廣達 3328 張，上海商銀 3187 張，新唐 2997 張，長榮 2677 張。

投信今天則最偏愛金融族群，與外資對作，買超中信金 6127 張，華南金 3030 張，元大金 2869 張，永豐金 2590 張，兆豐金 2374 張。同時，也加碼聯電 4604 張，國產 1940 張，遠傳 1888 張，新唐 1842 張，遠東新 1808 張。