雄獅高價深度旅遊訂單增3倍 美加線團費則降3成

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-30 09:59

旅行社龍頭雄獅 (2731-TW) 指出，疫情過後旅客長天數出遊需求提升，高價深度團訂單增 3 倍，其中，美加線因機位供給增加，平均團費降幅約 30%，而東歐團費較其他歐洲城市平均價差逾萬元，均有利推動長程旅遊需求。

雄獅觀察，比起去年上半年，今年的長程線訂單人次成長達 40%，主要是因美加、東歐旅遊市況熱，其中，美加線由於機位供給增加，平均團費降 30%，而東歐因物價相對低，相較其他歐洲主要城市團費平均價差逾萬元，也成為旅客的熱門選擇。

同時，旅客長天數的需求提升，例如過往土耳其以 8 至 10 日行程為主流，但今年 10 日以上團型的旅客增加近 20%，而北歐極光、貝加爾湖、中亞地獄之門、肯亞動物大遷徙等高價深度旅遊團也成長超過 3 倍，顯示旅客更願意投入較多費用和時間去深度旅遊。

雄獅推薦，可搭乘星瀚郵輪探索號，一次遊覽土耳其和希臘五島，而對於澳洲旅遊則推出獨家企劃、入住難以預定的摩寧頓半島，並體驗直升機飛越海岸線，而美加阿拉斯加極光 8 日入住費爾班市區的國際酒店，並安排三晚追尋極光奇觀。