美選倒數兩黨對罵升級！拜登籲將川普關進大牢 川普轟「愚蠢」、痛罵賀錦麗「瘋女人」

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-10-25 09:11

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美國總統大選倒數不到兩周，隨著關鍵搖擺州競爭日益激烈，兩黨相互攻訐的程度也隨之升高，在總統拜登呼籲把川普關起來後，後者也不甘示弱，這位共和黨總統候選人回罵拜登「愚蠢」。

拜登周二 (22 日) 在造訪新罕布夏州民主黨總部時說：「我們需要把他關起來。」川普在四起刑事案件框架內共受到 91 項指控，最嚴重罪名將使川普面臨 20 年牢獄之災。若判罰用累計法，則川普可能被判處監禁幾百年。根據所有指控，川普面臨 700 多年監禁。

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川普則在周三 (23 日) 晚上於喬治亞州造勢時加大批評美國副總統賀錦麗，毫不掩飾地攻擊對手為「瘋女人」跟「有史以來最糟的人」。

川普說，「沒有人像賀錦麗這樣，連兩句話都說不清楚，全世界都在因為你嘲笑我們」，並稱賀錦麗近來接受《哥倫比亞廣播公司》採訪時的表現「像個瘋子，她不是個聰明人，智商很低」。

同日，賀錦麗也在華府發表一場令人意外的演講，對川普進行了簡短但尖銳的攻擊。她在演說中痛批川普「是一個法西斯主義者，想要不受制約的權力，並擁有一支忠於他的軍隊」。

賀錦麗之所以如此批判川普，因川普前幕僚長 John Kelly 周三證實一篇報導內容，並稱「川普符合法西斯分子的定義，且絕對是個獨裁者，他曾多次評價希特勒也做過一些好事」。Kelly 回憶道：「川普曾哀歎，沒有像效忠希特勒那樣向他宣誓效忠的將軍。」

美國《大西洋》雜誌周二援引匿名消息人士報導指出，川普曾在擔任總統時一次私下談話稱盼有「希特勒手下那樣忠誠的將軍」。

因此，賀錦麗痛批說道：「川普越來越精神錯亂、情緒不穩定，在第二任期內，像 John Kelly 這樣的人將不再能阻止他的傾向和行為。那些曾試圖阻止他追求最壞衝動的人將不復存在，不再能控制他。 ”

她指出，Kelly 轉達的言論顯示川普不想要一支忠於美國憲法的軍隊，而是希望軍隊對他忠心耿耿，服從他的命令，哪怕要求他們犯法或放棄對美國憲法的誓言。

川普則在遭賀錦麗罵是「法西斯分子」後於社交平台 Truth Social 上說：「她的言詞越來越誇張，思想扭曲。」

與此同時，英國《衛報》報導，一位名叫 Stacey Williams 的前模特兒指控川普於 1993 年在川普大廈對她進行不當觸摸，且兩人是在 1990 年代由性罪犯富商艾普斯坦介紹認識。她還指出，艾普斯坦和川普是非常非常好的朋友。