法國債務風險不斷升高 穆迪調降債信展望

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-28 16:00

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國際信評機構穆迪上周五（25 日）將法國主權信用評級展望從「穩定」下調至「負向」，原本是「穩定」，穆迪稱法國的債務和赤字風險不斷升高。

穆迪上周五確認法國「AA2」的評級，但穆迪將法國的信用評級展望從「穩定」調降至「負向」，這為穆迪調低法國信用評級打開了大門。

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穆迪在一份聲明中表示，法國前景調整，代表該國政府不太可能採取措施，防止預算赤字持續超出預期的風險，法國的預算管理比之前評估的還弱，財政惡化超出預期。

穆迪說，目前法國的政治和制度環境加劇了法國信貸狀況的風險，這種情況「不利於在政策措施上達成一致，從而持續改善預算平衡」。「因此，預算管理比我們之前評估的要弱。」穆迪說道。

穆迪表示，法國政府今年的赤字可能超過國內生產毛額（GDP）6%，並說法國政府不太可能實現在 2025 年將赤字降至 5% 的計畫。

除了穆迪，另一家國際信評機構惠譽在 10 月 11 日發布報告，將法國長期外幣發行人違約評級維持在「AA-」，將評級展望從「穩定」調整為「負向」。

惠譽指出，自上一次惠譽發布評估結果以來（今年 4 月），法國的財政政策風險上升，預計到 2028 年政府債務將攀升至 GDP 的 118.5%。