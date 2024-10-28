中光電前三季EPS 1.61元 吳秀蕙辭總座專注機器人子公司營運
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-28 20:06
中光電今 (28) 日公告第三季財報，稅後純益 2.02 億元，季減 28.1%、年減 56.6%，每股純益 0.52 元；前三季稅後純益 6.27 億元，年減 44.5%，每股純益 1.61 元。
中光電也同步公告高階人事異動，配合集團營運規劃，總經理由林惠姿擔任，以專注及優化顯示事業群之營運發展；吳秀蕙辭任總經理，並將專注子公司中光電智能機器人營運發展。
同時，中光電也公告，對中光電智能機器人增資 1.5 萬張、每股 30 元，合計共增資 4.5 億元，中光電說明，取得股權目的為長期投資。
中光電第三季營收 106.93 億元，季增 7.3%、年增 2.8%；毛利率 16.6%，季減 1.3 個百分點、年減 5.1 個百分點；營業利益 1.07 億元，季增 168%、年減 77.2%；營益率 1%，季增 0.1 個百分點、年減 3.5 個百分點。
累計中光電前三季營收 297.81 億元，年增 0.6%、毛利率 17.4%，年減 2.5 個百分點、營業利益 1.19 億元，年減 83.6%、營益率 0.4%，年減 2.1 個百分點。
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