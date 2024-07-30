中光電Q3迎旺季+新品挹注 二大產品出貨同步向上

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-30 16:02

中光電今 (30) 日召開法說，總經理林惠姿表示，第三季進入旺季與新機種量產，節能產品、影像產品出貨量都將優於上季，影像產品更可繳出單季逐月增、下半年逐季成長的表現。

林惠姿表示，第三季受惠傳統旺季與新機種量產帶動，TV/PID 機種出貨將大幅成長，NB 機種在商業需求逐步恢復下也將呈現成長走勢，因此預估節能產品第三季出貨量將較第二季成長。

林惠姿指出，隨著越南廠 TV 及 Monitor LCM 產能將陸續開出以因應客戶訂單需求；OLED NB 機種出貨將隨市場成長趨勢增加，OLED Tablet 新訂單及 ODM 車載機種量產亦可望提升營運績效，各主要產品線在下半年的營運表現皆優於上半年，因此，節能產品全年出貨量維持成長 1-2 成的預期。

影像產品方面，林惠姿表示，第三季為傳統旺季，出貨量將逐月增加，但由於各種宏觀因素的不確定性，客戶的訂單能見度仍然保守，整體而言，預估影像產品第三季出貨量將成長 1 成左右。

下半年來看，林惠姿說明，進入產業旺季，需求下降的趨勢將逐漸緩解，企業與家庭娛樂機種需求持續增加，Pro-AV 市場亦出現反彈之樂觀預期，在新平台與新產品陸續量產加快市場滲透速度，以及車載投影產品將於第四季出貨帶動下，影像產品下半年將逐季成長並優於上半年。