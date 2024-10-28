〈景氣燈號〉9月亮黃紅燈「轉向」 傳產外銷動能疲弱 分數34分為半年新低

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-28 18:02

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國發會今（28）日發布 9 月景氣對策信號，綜合判斷分數為 34 分，較上月減少 5 分，對應的燈號從代表景氣「熱絡」的紅燈，變為代表景氣「轉向」的黃紅燈。國發會表示，受國際需求疲弱、油價下跌等影響，傳統產業外銷動能平疲，加上去年高基期，導致海關出口值、批發零售及餐飲業營業額，以及製造業營業氣候測驗點分數下滑。

9 月景氣對策信號綜合判斷分數為 34 分，觀察 9 項構成項目中，海關出口值、批發、零售及餐飲業營業額均由紅燈轉呈綠燈，分數各減少 2 分；製造業營業氣候測驗點則由綠燈轉呈黃藍燈，分數減少 1 分；其餘 6 項燈號維持不變。

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經濟發展處長邱秋瑩指出，9 月景氣燈號雖從上月的紅燈轉為黃紅燈，但領先、同時指標仍分別連 11 個月、17 個月上升，累積上升幅度為 4.62 及 13.08 個百分點，顯示半導體、AI 主導我國景氣復甦，景氣仍處於復甦軌道中，成長動能延續，且 IMF 上周上修今年經濟成長率從原本 3.1％到 3.7％，中經院也上修至 3.96％。

國發會表示，展望未來，隨 AI 應用持續拓展帶動國內電子及資通產品需求暢旺，加上歐美年底採購旺季之備貨需求，將有助出口動能延續；投資方面，國內半導體供應鏈持續擴增高階產能，加上國際指標大廠相繼來臺設立研發或資料中心，以及產業低碳與數位轉型相關投資持續進行，均可挹注投資動能。

消費方面，國內景氣好轉有助帶動企業調薪及獎金發放，加上政府持續推動各項減輕民眾負擔措施，均有助提升國人消費能力與意願。。