鉅亨速報 - Factset 最新調查：飛利浦(PHG-US)EPS預估上修至1.61元，預估目標價為27.14元
鉅亨網新聞中心 2024-07-30 04:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對飛利浦(PHG-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.58元上修至1.61元，其中最高估值1.75元，最低估值1.14元，預估目標價為27.14元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.75(1.75)
|2.03
|2.34
|2.66
|最低值
|1.14(0.95)
|1.14
|1.49
|1.87
|平均值
|1.56(1.49)
|1.76
|1.99
|2.29
|中位數
|1.61(1.58)
|1.82
|2.02
|2.35
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|206.17億
|216.75億
|228.65億
|241.19億
|最低值
|197.82億
|206.54億
|215.16億
|230.23億
|平均值
|201.82億
|211.68億
|221.58億
|236.58億
|中位數
|202.02億
|211.58億
|222.38億
|238.32億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.31
|1.38
|4.02
|-1.77
|-0.53
|營業收入
|218.05億
|222.69億
|202.78億
|187.36億
|196.43億
詳細資訊請看美股內頁：
飛利浦(PHG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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