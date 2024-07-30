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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：飛利浦(PHG-US)EPS預估上修至1.61元，預估目標價為27.14元

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 04:15

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對飛利浦(PHG-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.58元上修至1.61元，其中最高估值1.75元，最低估值1.14元，預估目標價為27.14元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.75(1.75)2.032.342.66
最低值1.14(0.95)1.141.491.87
平均值1.56(1.49)1.761.992.29
中位數1.61(1.58)1.822.022.35

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值206.17億216.75億228.65億241.19億
最低值197.82億206.54億215.16億230.23億
平均值201.82億211.68億221.58億236.58億
中位數202.02億211.58億222.38億238.32億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.311.384.02-1.77-0.53
營業收入218.05億222.69億202.78億187.36億196.43億

詳細資訊請看美股內頁：
飛利浦(PHG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPHG

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