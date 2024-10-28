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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kinsale Capital Group Inc(KNSL-US)EPS預估上修至15.39元，預估目標價為445.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-28 18:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Kinsale Capital Group Inc(KNSL-US)做出2024年EPS預估：中位數由15.15元上修至15.39元，其中最高估值15.96元，最低估值12.87元，預估目標價為445.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值15.96(15.84)18.8422.28
最低值12.87(12.87)16.519
平均值15.11(14.96)17.820.96
中位數15.39(15.15)17.8421.1

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值15.23億18.26億21.09億
最低值14.77億17.28億20.38億
平均值14.99億17.71億20.62億
中位數14.98億17.68億20.50億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.863.876.626.8813.22
營業收入3.16億4.60億6.40億8.20億12.21億

詳細資訊請看美股內頁：
Kinsale Capital Group Inc(KNSL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSKNSL

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