鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kinsale Capital Group Inc(KNSL-US)EPS預估上修至15.39元，預估目標價為445.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-28 18:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Kinsale Capital Group Inc(KNSL-US)做出2024年EPS預估：中位數由15.15元上修至15.39元，其中最高估值15.96元，最低估值12.87元，預估目標價為445.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|15.96(15.84)
|18.84
|22.28
|最低值
|12.87(12.87)
|16.5
|19
|平均值
|15.11(14.96)
|17.8
|20.96
|中位數
|15.39(15.15)
|17.84
|21.1
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|15.23億
|18.26億
|21.09億
|最低值
|14.77億
|17.28億
|20.38億
|平均值
|14.99億
|17.71億
|20.62億
|中位數
|14.98億
|17.68億
|20.50億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.86
|3.87
|6.62
|6.88
|13.22
|營業收入
|3.16億
|4.60億
|6.40億
|8.20億
|12.21億
詳細資訊請看美股內頁：
Kinsale Capital Group Inc(KNSL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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