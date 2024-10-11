〈電信三雄財報〉中華電信前三季坐穩營收獲利雙冠王 每股賺3.64元

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-11 19:25

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電信三雄今 (11) 日陸續公告 9 月營收表現，中華電信 (2412-TW) 前三季穩坐營收、獲利雙冠王，前三季每股賺 3.64 元，高於台灣大 (3045-TW) 的 3.43 元，以及遠傳 (4904-TW) 的 2.55 元。

中華電信

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中華電信 9 月營收 194.9 億元，月增 6.2%，年增 5.3%； EBITDA 71.1 億元，月減 0.3%，年增 3.6%；稅後純益 30.2 億元，月減 1.3%，年增 5.2%，每股純益 0.39 元。

累計今年前三季營收 1646.7 億元，年增 2.1%； EBITDA 649.1 億元，年減 1.1%；稅後純益 282.2 億元，年減 1.5%，每股純益 3.64 元。中華電信指出，稅後純益以及每股純益雙雙超越年度財測目標。

中華電信表示，受惠 ICT 能力帶動智慧綠能、智慧安防與智慧交通等智慧聯網 (AIoT) 營收翻倍成長，加上國內外資通訊專案營收與網路數據中心 (IDC)、雲端及資安等新興服務營收年增雙位數，推升 9 月營收年增 5.3%，且寫下近 8 年同期新高，整體資通訊 9 月營收也年增近 50%。

此外，核心業務也穩定成長，固網寬頻營收年增 3%，300Mbps 以上高速用戶數也同步稱過；行動服務營收則受惠 5G 客戶數增加、行動月租貢獻提升而持續成長，加上 9 月蘋果 (AAPL-US)iPhone 16 新機開賣，也挹注營收表現。

台灣大

台灣大 9 月營收 159.1 億元，月增 0.6%，年增 10.9%； EBITDA 34.5 億元，月減 3.1%，年增 21.9%；稅後純益 11.7 億元，月增 1.7%，年增 33%，每股純益 0.39 元。

累計今年前三季營收 1432.2 億元，年增 10%； EBITDA 317 億元，年增 20%；稅後純益 103.6 億元，年增 19%，每股純益 3.43 元。

台灣大指出，智慧型手機月租用戶 ARPU 成長，加上合併台灣之星帶來的營收挹注，帶動 9 月行動服務營收年增 26%。此外，iPhone 16 系列上市也帶動高資費申裝，搭配月租 1399 元以上的資費占比達 74%。

台灣大 9 月中宣布戰略投資精誠資訊 (6214-TW)，以每股 123 元，總交易金額近新台幣 40 億，取得精誠 11.86% 股權，財務長張家麒表示，將自投資日開始以權益法認列投資收益。

遠傳

遠傳 9 月營收 91.21 億元，月增 18.1%，年增 6.32%； EBITDA 30.38 億元，月減 0.9%，年增 11.6%；稅後純益 10.84 億元，月增 3.8%，年增 15.1%，每股純益 0.3 元。遠傳指出，受惠合併亞太綜效、iPhone 16 新機帶動用戶升級 5G，加上預付卡與漫遊業務持續升溫，帶動 9 月營收表現。

累計今年前三季營收 754.55 億元，年增 12.2%； EBITDA 269.3 億元，年增 12.5%；稅後純益 91.87 億元，年增 10%，每股純益 2.55 元。