台北電子展10/23登場規模成長4成 AI商機帶旺明年景氣成長

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-17 19:24

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貿協與電電公會今 (17) 日舉辦台北國際電子產展前記者會，貿協董事長黃志芳表示，電子展今年邁入 50 週年，規模比去年成長 4 成，效益也會更好；電電公會理事長李詩欽則認為，AI 商機可望帶動明年景氣優於今年。

李詩欽表示，今年以來台灣出口持續成長，電電公會會員企業目前對於未來景氣都是相對樂觀，尤其 AI 成為近 2 年最強的商機，在相關需求帶動下，明年景氣可望延續今年成長的表現。

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此外，李詩欽也提到，台灣的全球在地化正要開始，現今全球 ICT 產業產值達到 7500 億美元，電子展未來將強化科技業基礎並擴充至百業，讓工作與生活取得平衡、企業與社會密切交流。

黃志芳則表示，電子展是台資通訊產業專業展覽始祖，開枝散葉帶動產業蓬勃發展，且台灣具有活潑創新、專業堅持及靈活應變的特色，具備將供應鏈分工製作並完美結合的能力。