鉅亨速報 - Factset 最新調查：群光(2385-TW)EPS預估下修至12.46元，預估目標價為201元
鉅亨網新聞中心 2024-10-28 20:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對群光(2385-TW)做出2024年EPS預估：中位數由12.57元下修至12.46元，其中最高估值13.96元，最低估值11.4元，預估目標價為201元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|13.96(13.96)
|14.29
|15.8
|最低值
|11.4(11.4)
|11.93
|15.8
|平均值
|12.54(12.56)
|13.41
|15.8
|中位數
|12.46(12.57)
|13.79
|15.8
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|104,110,000
|115,854,000
|128,381,710
|最低值
|102,252,000
|111,440,000
|128,381,710
|平均值
|102,934,520
|113,292,510
|128,381,710
|中位數
|102,788,000
|113,031,040
|128,381,710
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|10.35
|10.26
|8.71
|7.8
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|98,322,545
|115,748,378
|107,474,079
|95,082,227
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2385/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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