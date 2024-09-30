致力碳中和有成 期交所再獲天下永續公民獎「中堅企業組」肯定

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-30 19:21

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臺灣期貨交易所今 (2024) 年持續參賽「2024 年天下永續公民獎」，並再度於「中堅企業組」獲獎，這份殊榮不僅肯定期交所過往 ESG 具體作為，也提醒期交所持續創新並深化 ESG 實踐。期交所今年並向碳交所購買碳權註銷去年排放量，取得完成碳中和之證明，

「天下永續公民獎」係由天下雜誌舉辦，與國際永續潮流同步，以公司治理、企業承諾、社會參與及環境永續等指標，評選出臺灣最具未來性的新價值企業，今年邁入第 18 年，為國內最具影響力與指標地位之 ESG 獎項之一。

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為響應主管機關發展永續之決心，期交所長期投入 ESG 發展，去年除購買 14 萬度綠電，並規劃逐年適時增加再生能源使用比例。此外，期交所碳排量雖未達碳費徵收標準，仍於今年自願購得臺灣碳權交易所架上 1,350 公噸二氧化碳當量之國際碳權，以註銷去年實際碳排放量 1,041 公噸，並據此取得臺灣碳權交易所「完成 2023 年自願性碳中和目標」之證明，充分展現期交所對永續責任責無旁貸的決心與毅力。