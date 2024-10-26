〈熱門股〉川普交易再起 順藥股價點火周漲逾2成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-26 09:50

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美國總統大選在即，共和黨候選人川普聲勢看漲，選情陷入膠著，「川普交易」再起帶旺生技族群，其中順藥 (6535-TW) 更因旗下中風新藥 LT3001 二期臨床試驗將於年底取得結果，本周漲幅超過 2 成，股價更以 382.5 元創下歷史新天價。

順藥本周漲幅達 20.28%，周四 (24 日) 亮燈漲停，周五 (25 日) 漲逾 7%，股價最高漲至 389 元，進逼漲停板，終場收 382.5 元，股價寫下歷史新高，也同步站穩所有均線。不過三大法人本周著墨不多，僅買超 152 張。

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川普在生技醫療產業中，主張放寬醫療監管、減少干預藥價、調降藥價、簡化 FDA，以及加速學名藥的核准進度等政策，以加速生技公司新藥投入市場，而台灣生技公司有望成為受惠業者。

除有川普交易帶旺，順藥旗下治療急性缺血性腦中風新藥 LT30001，上個月在中國完成二期臨床試驗最後一位受試者隨訪，預計年底取得二期臨床試驗結果，並有望於 2025 年取得授權。