第二屆李國鼎獎 台達電鄭崇華、聯華神通苗豐強獲獎

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-21 19:52

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李國鼎科技發展基金會董事長王伯元表示，李國鼎獎的設立旨在傳揚李國鼎資政的時代精神，帶動台灣產業界以更高層次的合作大戰略，打造產業創新的出海口，不僅確保當前優勢，更持續推升台灣產業榮景，再造持續成長的契機。

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第二屆李國鼎獎評審委員包括劉兆玄、王伯元、李世光、史欽泰、潘文炎、余範英、萬其超等共七人，全體無異議通過推舉鄭崇華及苗豐強二人獲獎，並將於 2024 年 10 月 28 日下午於台北遠東香格里拉酒店舉辦頒獎典禮。

此次兩位獲獎人來看，鄭崇華自 1971 年創業、帶領台達為全球客戶提供高效率的電源與能源管理解決方案，以及可靠的節能整合方案與服務，減輕全球暖化對人類生存的衝擊，為人類永續生存發展盡一份力量，在企業的經營成就與社會責任等方面，都獲得產官學界極高的認同。

苗豐強則是國內第一位 LSI 設計工程師，1976 年回國參加十大建設石化工業，也積極投入資訊產業，加入台灣第一家電腦公司神通電腦，引進英特爾微處理機、研發世界第一部中文商用終端機及中文簡捷輸入法，奠定國內開發軟硬體基礎。