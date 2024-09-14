〈熱門股〉映泰孵出矽光子小金雞 母憑子貴周漲近2成
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-14 11:10
板卡廠映泰 (2399-TW) 因投資元澄、先發電光，受超微 (AMD-US) 青睞，成功跨入矽光子領域，近期股價表現亮眼。13 日收盤價 25.25 元，周漲幅達 19.1%，成交量攀升至 136,038 張。
映泰分別持有元澄半導體 11.33% 和先發電光 9.95% 的股份，成功跨足矽光子技術領域。元澄半導體成立於 2020 年，專注於矽光子平台設計及研發；先發電光則主要生產 4 吋及 6 吋磊晶片，提供光通訊技術。這兩家公司與超微（AMD-US）共同合作，開發新一代矽光子技術。
映泰董事長王明義表示，公司多年來布局的工業電腦（IPC）已切入邊緣 AI 市場。而元澄半導體和先發電光的矽光子技術，能夠滿足 AI 技術對高速傳輸的需求，因此受到市場看好。
隨著 AI 和高效能運算（HPC）需求增加，矽光子技術因其高效能、低損耗等優勢，被視為支持 AI 發展的關鍵技術，成為業界新顯學。
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