〈熱門股〉映泰孵出矽光子小金雞 母憑子貴周漲近2成

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-14 11:10

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映泰分別持有元澄半導體 11.33% 和先發電光 9.95% 的股份，成功跨足矽光子技術領域。元澄半導體成立於 2020 年，專注於矽光子平台設計及研發；先發電光則主要生產 4 吋及 6 吋磊晶片，提供光通訊技術。這兩家公司與超微（AMD-US）共同合作，開發新一代矽光子技術。

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映泰董事長王明義表示，公司多年來布局的工業電腦（IPC）已切入邊緣 AI 市場。而元澄半導體和先發電光的矽光子技術，能夠滿足 AI 技術對高速傳輸的需求，因此受到市場看好。