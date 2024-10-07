〈焦點股〉映泰連飆2根漲停 輝達新顯卡與矽光子雙重發功
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-07 10:25
板卡廠映泰 (2399-TW) 在輝達 RTX 50 系列新顯卡即將推出，以及持有矽光子子公司兩大題材推動下，繼 4 日飆出漲停後，今 (7) 日股價延續攻勢。映泰股價跳空開高並攻上漲停價 38.7 元，飆出第二根漲停，委買張數逾 5 萬張。
映泰營收占比為主機板 62%、工業電腦 8%、顯示卡 12%、固態硬碟 4%。由於輝達（NVDA-US）全新顯卡 RTX 50 系列傳出將於明年初 CES 發表，加上市場傳出 RTX 40 系列因生命週期即將停產，顯卡話題持續發酵，映泰身價水漲船高。
另外，映泰持股光通訊企業元澄 11.33%、先發電光 9.95%，兩公司都獲超微（AMD-US）青睞，洽談合作矽光子技術，使映泰躋身矽光子族群。此外，映泰近年以 IPC 切入邊緣運算 AI，並以智慧零售、醫療作為目標，預計於 2025 年發酵。
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