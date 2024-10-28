石破茂恐成最短命首相 日元貶至3個月低點、日經意外翻紅

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-10-28 10:47

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日本執政聯盟在眾院大選中慘敗，石破茂恐成「最短命首相」，政局的不確定性讓日元兌美元周一 (28 日) 貶值到至三個月低點，從而支撐日股翻紅上漲 1.6%。

日經 225 指數和東證指數開盤走低，但隨即轉為上漲超過 1%；日經 225 指數一度上漲 744 點至 38,658.74 點，漲幅近 2%

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亞洲早盤，日元兌美元一度下跌 0.6%，報 153.27 日元，隨後略回升至 152.98 日元。日元已經連續四周走貶，再次增加當局出手干預匯市的風險。

雖然日元貶值通常會支撐日本股市，但投資人擔心，政治不穩定將使威脅到石破茂的首相地位。

立憲民主黨已經成爲自民黨之後日本衆議院第二大勢力。立憲民主黨黨首野田佳彥說：「我們的目標是讓執政黨失去多數席位，所以，這是一項重大的成就。」野田佳彥計劃週一就與不希望自民黨繼續執政的政黨開始「真誠對話」。

KCM Trade 駐悉尼首席市場分析師 Tim Waterer 表示：「選舉結果可能會使立法程序陷入困境，至少在短期內，這對日元和日經指數來說可能不是好兆頭。」

今年以來日元兌美元貶值超過 7%，是 G10 貨幣中表現最差的貨幣，日元的疲軟反映日本相對於美國和其他主要經濟體的超低利率水平。這種巨大的差距不太可能在短期內顯著改變，因爲外界普遍預計日本央行將在週四結束的會議上維持政策利率不變。