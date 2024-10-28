〈日本國會大選〉自民黨15年最大挫敗 石破茂政府淪少數
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-10-28 09:37
日本週日 (27 日) 舉行眾院大選，開票作業於 28 日凌晨正式結束，執政黨自民黨無法單獨過半，首相兼自民黨總裁石破茂受表明，不排除與在野黨合作，也不會請辭。
大選結果顯示，這屆應選的 465 席中，自民黨獲 191 席，其友黨公明黨 24 席，因此執政聯盟共 215 席，未達過半的 233 席，創下了該執政聯盟自 2009 年短暫失去政權以來最慘烈的選舉結果。
選前自民黨擁有單獨過半的 247 席，公明黨也有 32 席；選後自民黨銳減達 56 席，比日媒選前預估的減少 50 席還多，公明黨則失掉 8 席，執政聯盟共掉了 64 席。
膨壓力和腐敗醜聞使自民黨的選情受到衝擊。去年底爆發的議員「小金庫」醜聞讓自民黨陷入分裂，黨內最大派系安倍派和時任首相的岸田文雄自家派系相繼宣布解散。
大選後在國會的首相指名選舉動向撲朔迷離，難以判斷，石破茂恐會被追究責任、包含經濟對策在內的政權營運恐發生混亂等。
最大在野黨立憲民主黨（立民黨）則成為最大贏家，從選前的 98 席激增 50 席至 148 席，該黨黨魁、曾任首相的野田佳彥 27 日晚間表明，將爭取成為取代自民黨籍首相石破茂的新首相。
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