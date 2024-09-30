學防詐玩抽獎！櫃買中心最新防詐線上互動遊戲上線 動動手指輕鬆拿禮券

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-30 11:05

‌



櫃買中心舉辦「2024 年第二次防制金融投資詐騙線上互動遊戲」(https://tpex-anti-fraud202402.com.tw/)，寓教於樂，讓民眾認識常見的詐騙手法，活動自 113 年 9 月 30 日 (星期一) 起至 113 年 11 月 3 日 (星期日) 止，為期 5 週。將依參與人數決定抽獎名額，參加人數越多，抽獎名額越高，只要動動手指回答問題就有機會抽中 100 元超商禮券。

詐騙集團無所不用其極，民眾學會辨識詐騙手法、提高防詐騙意識，並採取正確的應對策略，就能夠有效地保護自身財產安全。本次線上互動遊戲匯集了投資群組詐騙、股票申購詐騙、虛擬資產詐騙、AI 語音及影像詐騙、謊稱協助追回投資款進行二次詐騙等手法，民眾可透過互動遊戲認識相關詐術並提高警覺，以遠離詐騙陷阱。

‌

