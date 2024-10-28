對陸加稅在即！歐盟9月新車銷量連兩月下跌 混動銷量首超燃油車 上汽MG衰退23%

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-28 14:22

‌



歐盟將自周四 (31 日) 起對中國製造進口電動車加徵 35.3% 關稅，但在正式上路前，歐盟執委會上周五 (18 日) 宣佈已跟中國達成共識，雙方近期將展開進一步技術磋商，而與此同時，歐盟新車銷量連兩個月走降，因德國、法國和義大利等主要市場銷售停滯，

根據歐洲汽車製造商協會 (ACEA) 上周二 (22 日) 公布的數據，歐盟 9 月新車銷量年減 6.1%，但其中一大亮點是上月油電車銷量占比達 32.8%，單月市占率首次超越燃油車。油電混合和混合動力汽車等電動車在新車註冊量年增 6.6% 雖不如去年，但上月純電車在歐盟註冊量仍年增 9.8%。

‌



歐洲三大汽車消費國上月均出現負成長，法國新車註冊量年減 11.1%、義大利 10.7%，德國 7%，西班牙則年增 6.3%。

燃油車方面，歐盟市場總銷量年減 17.9%，四個主要市場均出現兩位數降幅，法國年減 31.9%、義大利 23.3%、德國與西班牙分別年減 15.2% 跟 10.7%。截至 9 月，燃油車佔據 29.8% 的市占率，低於去年 9 月的 34%。

具體來看，歐盟上月混合動力汽車銷量年增率 12.5%，占新車總銷量的 32.8%，首次超過燃油車 29.8% 的市占率。

純電動車註冊量年增 9.8% 至 13 萬 9702 輛，佔 9 月歐盟總註冊量的 17.3%，但今年前三季銷量仍年減 5.8%，總市占率從 14% 降至 13.1%，主要原因是德國在純電車銷量年減下降 28.6%。

插電式混合動力汽車註冊量則在所有主要市場出現下滑，年減 22.3%。截至 9 月，插電式混合動力汽車占汽車市場的 6.8%，低於去年的 8.2%，銷量為 5 萬 4889 輛。

反觀電動車銷量，數據顯示在歐盟銷售的電動車佔所有新乘用車註冊量的 56.9%，高於去年的 50.3%，但今年來歐洲電動車銷量仍減 2.6%，電動車市場前景也受到對中國電動車預計高達 45% 的關稅影響。

值得注意的是，雖然歐盟針對中國上汽集團 (600104-CN) 45.3% 的加徵關稅還沒有實施，但上汽 MG 銷量大降 23%，9 月純電車銷量從 6.3% 降至 3.2%，主要因為 MG 汽車在歐銷量大幅下滑。相較於去年，MG 在歐洲的銷量超過 2.65 萬輛，較 2022 年同期成長 91%，但 MG 上月在歐洲銷量僅 2 萬 908 輛，年減 23%。

相反地，吉利汽車 (00175-HK) 9 月表現可圈可點，純電動車銷量年增 2.6%，主要得益於 Volvo 在歐洲的暢銷，上月在歐洲銷量達 2 萬 9881 輛，年增率 24%，目前位列歐洲暢銷品牌第 15 名。

遭遇重大挫折的還有歐洲第二大汽車製造商 Stellantis(STLA-US) ，上月在歐洲銷量下滑 26%。根據 JATO Dynamics 數據，Fiat 和雪鐵龍在歐洲市場銷量大降，分別衰退 43% 和 41%。