淨利增逾100%！AI應用、需求復甦帶動下 逾9成陸半導體廠前三季業績集體飆升

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-10-28 10:51

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在近 20 家已公佈財報企業中，逾九成業績向好，其中，韋爾股份與捷捷微電等多家公司更預估今年前三季度凈利將成長一倍。

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今年前 9 月，思特威前三季營收年增 137.33% 至人民幣 42.08 億元，凈利達 2.73 億元，優於去年同期虧損 6547.46 萬元，每股獲利 (EPS)0.68 元，其中第三季凈利年增 14181.63% 至 1.23 億元。

韋爾股份前三季營收年增 25.38% 至人民幣 189.08 億元，歸母凈利年增 544.74% 至 3.75 億元，扣非歸母凈利年增 1665.81% 至 22.93 億元。

東田微同期營收年增 83.91% 至人民幣 4.14 億元，歸母凈利年增 379.18% 至 4017.54 萬元，扣非歸母凈利年增 320.25% 至 3906.19 萬元。

聖邦股份同期營收年增 29.96% 至人民幣 24.45 億元，歸母凈利年增 100.57% 至 2.85 億元，歌爾同期營收 696.46 億元，凈利年增 162.88% 至 23.45 億元，其中第三季凈利年增 138.16% 至 1.2 億元。捷捷微電同期營收年增 40.63% 至 20.06 億元左右，歸母凈利年增 133.37% 至 3.33 億元左右。

這些廠商業務類別涵蓋設計、半導體設備、晶圓代工、分銷等產業鏈各環節，包含功率半導體、CIS、存儲等不同細分領域，在第三季財測中，市場需求復甦及 AI 帶動等成為熱門關鍵詞，市場普遍看好半導體行業未來成長前景。

在第三季財報中，需求復甦、AI 拉動成為半導體企業財報關鍵詞，多家廠商提到 AI、高端化、消費電子等需求帶來的影響。多家公司財測也顯示，今年前三季加大研發投入，取得重要研發進展。

多位業內人士表示，半導體產業旺季接近尾聲，但受 AI 應用落地帶動和產業替代帶來的機遇影響，國產半導體產業未來前景明朗。

巨豐投顧高級投資顧問於曉明表示，AI 技術的高速發展顯著拉動高性能半導體產品需求，群智諮詢半導體事業部資深分析師楊聖心也說，半導體產業整體處在築底回升階段，預計需求將溫和恢復。

國泰君安證券表示，科技創新是推進中國式現代化的必由之路，看好受益構建全面創新體制機制的半導體 / 高端裝備和華為產業鏈，中線佈局增長確定性，在市場對下階段成長中樞形成共識前，政策的積極轉向與今年第三季穩健的經濟數據將支撐市場風險偏好，高風險特徵的科技題材股繼續保持強勢。中期來看，投資重點在尋找 2025 年成長預期穩定或率先改善的方向，看好需求築底或回升的半導體、工程機械與產業鏈優勢明顯的電池和汽車業龍頭。

中金公司認為，中期科技成長風格仍有望占優，但需密切關注海內外宏觀經濟和產業趨勢邊際變化，重點關注半導體、消費電子、通信設備等。