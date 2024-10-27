法巴財管看好黃金4大利多 12個月目標價上調至3000美元
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-27 12:50
據最新一期《法國巴黎銀行財富管理》雙週刊，法國巴黎銀行財富管理團隊亞洲區投資長巴亞尼，提示國際市場需留意 4 大重點；法巴團隊對黃金持續看好，並將 12 個月目標價格上調至每盎司 3,000 美元，預期各國央行將繼續增持黃金，且由於進一步降息、央行的戰略性黃金購買、地緣政治風險加劇，以及私人投資者對黃金的強勁需求這 4 大利多，讓黃金價位更有支撐。
巴亞尼指出近期市場需留意的 4 大重點：
1. 全球央行同步進入寬鬆貨幣政策階段：隨著聯準會、歐洲央行和其他央行展開降息週期，全球流動性將持續改善，對股票和債券市場帶來正面影響，尤其是新興市場和亞洲股市表現值得期待。
2. 經濟軟著陸預期支撐股市表現：聯準會大幅降息推動市場，全球高漲的通膨逐步放緩，這為經濟軟著陸提供支持，預計股票市場將在此降息週期中優於債券。
3. 中國推出強力經濟刺激措施：中國人民銀行推出超預期的貨幣寬鬆政策，加上人民幣走強，進一步刺激股市回暖，中國股市年初至今表現突出，成為全球領先市場之一。
4. 投資風險偏好回升：隨著貨幣政策寬鬆與季節性效應，市場風險偏好增強，投資者可能從貨幣市場基金流向股票與債券基金，特別是對黃金、基本金屬和新興市場債券的需求增加。
法巴對大宗商品維持正面看法，尤其看好黃金、基本金屬，法巴表示，對黃金持續看好，並將 12 個月目標價格上調至每盎司 3,000 美元，預期全球各國央行將繼續增持黃金。且由於進一步降息、央行的戰略性黃金購買、地緣政治風險加劇，以及私人投資者對黃金的強勁需求，金價下行風險相對有限。
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